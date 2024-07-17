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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Эгнатия - Борац
Эгнатия - Борац: обзор матча 17 июля 2024
Эгнатия
17.07.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Борац
17'
М. Ибрагимоглу
30'
Й. Лукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эгнатия - Борац
Пенальти не реализован!
Р. Лушкия
ГОЛ!
D. Cavic
1:3
ГОЛ!
М. Ибрагимоглу
1:2
ГОЛ!
N. Pejović
0:2
Пенальти не реализован!
А. Алекси
ГОЛ!
С. Эррера
0:1
86'
Замена
N. Pejović
️️️️
С. Граховац
86'
Замена
D. Cavic
️️️️
Д. Вукович
76'
Желтая карточка
З. Квржич
66'
Желтая карточка
Э. Кулашин
63'
Желтая карточка
С. Эррера
56'
Замена
M. Juraj Čelić
️️️️
S. Vranjes
53'
Желтая карточка
С. Граховац
30'
ГОЛ! 1:1!
Й. Лукич
Желтая карточка
А. Джемайли
22'
20'
Желтая карточка
S. Vranjes
ГОЛ! 1:0!
М. Ибрагимоглу
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эгнатия
4
Замик Алиев
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
44
Абдурраман Фангай
ПЗ
6
Альбано Алекси
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Alessandro Ahmetaj
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
17
Йово Лукич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
16
Себастьян Эррера
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Эгнатия
12
Ilir Dabjani
ВР
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
Борац
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
3-1-2-1-2
4
Алиев
19
Джемайли
44
Фангай
6
Алекси
77
Ибрагимоглу
28
10
Лушкия
13
12
Шерри
2-1-1-4
1
Шишковски
2
Мейерс
20
Квржич
15
Граховац
10
Вукович
16
Эррера
23
77
Савич
17
Лукич
15
Граховац
29
29
15
Граховац
10
Вукович
22
22
10
Вукович
23
4
4
23
Остались в запасе
Эгнатия
Борац
12
Ilir Dabjani
ВР
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
45
P. Karaklajic
ЦП
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
12
Ilir Dabjani
ВР
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
Остались в запасе
45
P. Karaklajic
ЦП
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Эгнатия - Борац
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эгнатия
Лига конференций, 5 тур
Эгнатия
- : -
10.12.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Лига конференций, 1 тур
Эгнатия
1 : 1
15.10.2026
Мидтьюлланд
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Egnatia Stadium, Rrogozhine
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