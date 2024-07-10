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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Борац - Эгнатия
Борац - Эгнатия: обзор матча 10 июля 2024
Борац
10.07.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Эгнатия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борац - Эгнатия
90'
+15
Желтая карточка
А. Джемайли
90'
+11
Вторая желтая
Э. Ндреца
Замена
D. Cavic
️️️️
А. Пихлер
90'
+7
86'
Замена
A. Ahmetaj
️️️️
Р. Лушкия
86'
Замена
R. Malota
️️️️
М. Ибрагимоглу
63'
Желтая карточка
З. Алиев
63'
Желтая карточка
Э. Ндреца
58'
Красная карточка
А. Зейнулаи
Замена
А. Пихлер
️️️️
S. Vranjes
56'
49'
Желтая карточка
А. Фангай
Замена
С. Савич
️️️️
P. Karaklajic
46'
37'
Желтая карточка
А. Алекси
Желтая карточка
Д. Вукович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
45
P. Karaklajic
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
16
Себастьян Эррера
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Эгнатия
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
16
Эдисон Ндреца
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
44
Абдурраман Фангай
ЦФ
17
Арбин Зейнулаи
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
Борац
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
22
David Cavic
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Эгнатия
12
Ilir Dabjani
ВР
28
Alessandro Ahmetaj
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
13
Renato Malota
ЦФ
2-2-1-4
1
Шишковски
20
Квржич
2
Мейерс
45
15
Граховац
10
Вукович
16
Эррера
17
Лукич
27
Кулашин
23
2-2-1-4
19
Джемайли
4
Алиев
16
Ндреца
77
Ибрагимоглу
10
Лушкия
6
Алекси
17
Зейнулаи
44
Фангай
12
Шерри
23
8
Пихлер
8
Пихлер
23
Пихлер
22
22
Пихлер
45
77
Савич
77
Савич
45
10
Лушкия
28
28
10
Лушкия
77
Ибрагимоглу
13
13
77
Ибрагимоглу
Остались в запасе
Борац
Эгнатия
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
12
Ilir Dabjani
ВР
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
Остались в запасе
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Остались в запасе
12
Ilir Dabjani
ВР
82
Реди Каса
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Борац - Эгнатия
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Эгнатия
Лига конференций, 5 тур
Эгнатия
- : -
10.12.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Лига конференций, 1 тур
Эгнатия
1 : 1
15.10.2026
Мидтьюлланд
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Gradski Stadion, Banja Luka
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