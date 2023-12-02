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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Хэрроджейт
Болтон - Хэрроджейт: обзор матча 02 декабря 2023
Болтон
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
5 : 1
Завершен
Хэрроджейт
9'
Й. Бедварссон
33'
Й. Бедварссон
43'
Й. Бедварссон
49'
Д. Н'Лундулу
52'
Д. Н'Лундулу
45'
G. Thomson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Хэрроджейт
Желтая карточка
Г. Джонс
81'
79'
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. March
Замена
Д. Шихан
️️️️
К. Демпси
76'
Замена
П. Магома
️️️️
К. Мендес
76'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
Д. Н'Лундулу
76'
75'
Желтая карточка
G. Thomson
69'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
W. Burrell
69'
Замена
M. Daly
️️️️
A. Odoh
69'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
66'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Й. Бедварссон
65'
Желтая карточка
К. Мендес
64'
ГОЛ! 5:1!
Д. Н'Лундулу
Пас отдал
К. Демпси
52'
ГОЛ! 4:1!
Д. Н'Лундулу
49'
45'
ГОЛ! 3:1!
G. Thomson
ГОЛ! 3:0!
Й. Бедварссон
43'
ГОЛ! 2:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Д. Н'Лундулу
33'
ГОЛ! 1:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
У. Форрестер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Кайл Демпси
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
34
Bradley Williams
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
3-1-1-5
1
Бакстер
15
Айредейл
6
Форрестер
4
Сантуш
5
Морли
7
Мендес
14
2
Джонс
10
Бедварссон
9
Н'Лундулу
10
Демпси
1-1-1-1-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
22
Дули
18
6
8
7
14
14
3
3
14
10
Демпси
8
Шихан
8
Шихан
10
Демпси
7
Мендес
25
Магома
25
Магома
7
Мендес
10
Бедварссон
20
Адебойежо
20
Адебойежо
10
Бедварссон
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
6
30
Гибсон
30
Гибсон
6
14
10
10
14
22
Дули
17
17
22
Дули
9
14
Сиви
14
Сиви
9
Остались в запасе
Болтон
Хэрроджейт
43
Joel Coleman
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
38
Lewis Thomas
ВР
34
Bradley Williams
ЦП
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
34
Bradley Williams
ЦП
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Болтон - Хэрроджейт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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