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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Болтон
Флитвуд - Болтон: обзор матча 29 декабря 2023
Флитвуд
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Болтон
49'
Д. Чарльз
83'
В. Адебойежо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Болтон
90'
+1
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
87'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Адебойежо
Пас отдал
К. Демпси
Желтая карточка
M. Asamoah
82'
75'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Й. Бедварссон
75'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
C. Teale
75'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чарльз
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Ж. Китирна
46'
41'
Желтая карточка
Д. Томасон
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
3-4-2-2
32
Ирл
25
44
18
Лаваль
44
16
Вела
22
44
Паттерсон
18
Китирна
9
Стокли
1
3-3-4
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
4
Сантуш
8
Шихан
14
Томасон
10
Демпси
10
Бедварссон
19
Чарльз
2
Джонс
14
18
Китирна
20
Тшиманга
20
Тшиманга
18
Китирна
25
7
Мэрриот
7
Мэрриот
25
14
3
3
14
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
10
Бедварссон
20
Адебойежо
20
Адебойежо
10
Бедварссон
Остались в запасе
Флитвуд
Болтон
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Флитвуд - Болтон
2
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
7
Офсайды
1
4
Количество передач
296
429
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
74
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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