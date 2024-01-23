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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Челтенхэм
Болтон - Челтенхэм: обзор матча 23 января 2024
Болтон
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
24'
В. Адебойежо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Челтенхэм
Желтая карточка
Д. Томасон
90'
+6
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
88'
87'
Желтая карточка
J. Harrop
Замена
К. Джером
️️️️
В. Адебойежо
80'
77'
Замена
J. Harrop
️️️️
L. Sercombe
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Чарльз
75'
Замена
️️️️
П. Магома
75'
68'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
T. Bradbury
68'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
44'
Желтая карточка
T. Bradbury
ГОЛ! 1:0!
В. Адебойежо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
3
Sean Long
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
3-2-3-3
1
Бакстер
18
Тоал
4
Сантуш
6
Форрестер
15
Айредейл
2
Когли
8
Шихан
14
Томасон
10
Демпси
19
Чарльз
20
Адебойежо
14
2-2-5
23
Саутвуд
5
33
Дэйвис
11
Ферри
16
4
6
17
9
8
14
3
3
14
25
Магома
25
Магома
20
Адебойежо
35
Джером
35
Джером
20
Адебойежо
19
Чарльз
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Чарльз
8
25
25
8
17
9
Кина
9
Кина
17
5
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
5
Остались в запасе
Болтон
Челтенхэм
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Болтон - Челтенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
418
317
Сейвы
6
2
Точность передач %
67
58
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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