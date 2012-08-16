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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Гайана
Боливия - Гайана: обзор матча 16 августа 2012
Боливия
16.08.2012, четверг, 04:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Гайана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боливия - Гайана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 2
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 4
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Товарищеские матчи. Сборные
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