Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Мильонариос - Боливар
Мильонариос - Боливар: обзор матча 09 мая 2024
Мильонариос
09.05.2024, четверг, 05:00
Кубок Либертадорес, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боливар
43'
A. Llinás
67'
Р. Вака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мильонариос - Боливар
Желтая карточка
A. Llinás
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
Р. Вака
90'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
89'
Замена
Х. Кинтерос
️️️️
B. SÃ¡vio
81'
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
76'
Замена
L. Chávez
️️️️
Х. Вака
76'
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
P. Rodriguez
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вака
ГОЛ! 1:0!
A. Llinás
43'
34'
Желтая карточка
P. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мильонариос
1
Альваро Монтеро
ВР
26
Andrés Llinás
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Альберто Гамеро
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
7
Хенри Вака
АП
17
P. Rodriguez
ЦФ
91
F. Da Costa
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
2-2-1
1
Монтеро
26
4
Варгас
14
25
Родригес
10
Руис Ривера
3-3-1-3
1
Лампе
4
Сагредо
44
2
Сагредо
11
Вака
23
Хустиниано
26
Сааведра
7
Вака
10
91
17
10
5
Кинтерос
5
Кинтерос
10
7
Вака
18
18
7
Вака
17
24
Альгараньяс
24
Альгараньяс
17
Остались в запасе
Мильонариос
Боливар
Главный тренер
Альберто Гамеро
1
Andres Desabato
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Альберто Гамеро
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Мильонариос - Боливар
1
4
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
265
368
Сейвы
5
10
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.85
Матчи команд
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 2 тур
Мильонариос
4 : 1
25.11.2026
Атлетико Букараманга
Колумбия. Примера А, 1 тур
Депортиво Кали
0 : 0
21.11.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Депортес Толима
2 : 1
09.11.2026
Мильонариос
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Эль-Кампин
Новости команд
Все
Мильонариос
Боливар
Белорусский клуб отказался от Фалькао
6 марта
3
39-летний Фалькао подписал контракт с бывшим клубом
7 января
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
ЦСКА арендовал колумбийского вингера
2025.08.16 00:04
6
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
2025.08.09 08:47
2
Белорусский клуб отказался от Фалькао
6 марта
3
39-летний Фалькао подписал контракт с бывшим клубом
7 января
ЦСКА арендовал колумбийского вингера
2025.08.16 00:04
6
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
2025.08.09 08:47
2
Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
2025.08.08 08:29
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+