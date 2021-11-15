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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Болгария
Швейцария - Болгария: обзор матча 15 ноября 2021
Швейцария
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
4 : 0
Завершен
Болгария
48'
Н. Окафор
57'
Р. Варгас
72'
С. Иттен
90+1'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Болгария
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Шакири
90'
+7
Замена
Д. Соу
️️️️
Ф. Шер
90'
+7
Желтая карточка
К. Мбабу
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Р. Фройлер
90'
+1
80'
Замена
Д. Янков
️️️️
К. Десподов
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Варгас
79'
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
Р. Штеффен
72'
70'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Р. Кирилов
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Н. Окафор
68'
Замена
С. Иттен
️️️️
М. Гавранович
68'
67'
Желтая карточка
А. Христов
65'
Замена
И. Илиев
️️️️
И. Чочев
ГОЛ! 2:0!
Р. Варгас
Пас отдал
М. Гавранович
57'
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
48'
46'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
И. Турицов
46'
Замена
Г. Минчев
️️️️
А. Илиев
Желтая карточка
Р. Фройлер
33'
18'
Желтая карточка
И. Турицов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
7
Георгий Костадинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Кастриот Имери
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
0
Радослав Цонев
ЦЗ
7
Борислав Цонев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Зоммер
3
Видмер
22
Шер
2
Мбабу
6
Закария
8
Фройлер
20
Фрай
17
Варгас
23
Шакири
19
Гавранович
23
Окафор
3-4-2-1
23
Караджов
5
Димитров
3
Христов
19
Турицов
18
Чочев
8
Неделев
9
Илиев
7
Костадинов
11
Десподов
21
Цветанов
10
Кирилов
22
Шер
15
Соу
15
Соу
22
Шер
23
Шакири
20
Эбишер
20
Эбишер
23
Шакири
23
Окафор
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Окафор
19
Гавранович
19
Иттен
19
Иттен
19
Гавранович
17
Варгас
14
Зекири
14
Зекири
17
Варгас
19
Турицов
21
Велкоски
21
Велкоски
19
Турицов
10
Кирилов
0
Цонев
0
Цонев
10
Кирилов
11
Десподов
7
Янков
7
Янков
11
Десподов
18
Чочев
22
Илиев
22
Илиев
18
Чочев
9
Илиев
10
Минчев
10
Минчев
9
Илиев
Остались в запасе
Швейцария
Болгария
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
13
Николай Михайлов
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
7
Борислав Цонев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Кастриот Имери
ОП
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
7
Борислав Цонев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Швейцария - Болгария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
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0 : 0
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