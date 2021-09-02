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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Болгария
Италия - Болгария: обзор матча 02 сентября 2021
Италия
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
16'
Ф. Кьеза
39'
А. Илиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Болгария
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Эмерсон
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Недялков
75'
Замена
К. Малинов
️️️️
П. Витанов
Желтая карточка
Р. Толой
74'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ч. Иммобиле
74'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Л. Инсинье
74'
70'
Замена
К. Крастев
️️️️
А. Илиев
Замена
Р. Толой
️️️️
А. Флоренци
64'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
64'
57'
Замена
И. Чочев
️️️️
Д. Янков
46'
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Йомов
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Илиев
Пас отдал
К. Десподов
31'
Желтая карточка
Г. Йомов
Желтая карточка
Н. Барелла
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Петар Витанов
ОП
7
Георгий Костадинов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
17
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
21
Калоян Крастев
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
15
Ачерби
24
Флоренци
8
Жоржиньо
6
Верратти
18
Барелла
10
Инсинье
14
Кьеза
17
Иммобиле
4-1-2-2-1
1
Георгиев
15
Христов
3
Христов
6
Антов
14
Недялков
5
Витанов
7
Костадинов
9
Илиев
11
Десподов
7
Янков
17
Йомов
24
Флоренци
25
Толой
25
Толой
24
Флоренци
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
13
Эмерсон
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
13
Эмерсон
10
Инсинье
11
Берарди
11
Берарди
10
Инсинье
17
Иммобиле
10
Распадори
10
Распадори
17
Иммобиле
5
Витанов
16
Малинов
16
Малинов
5
Витанов
7
Янков
18
Чочев
18
Чочев
7
Янков
9
Илиев
21
Крастев
21
Крастев
9
Илиев
17
Йомов
10
Делев
10
Делев
17
Йомов
Остались в запасе
Италия
Болгария
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Даниэл Наумов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Италия - Болгария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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