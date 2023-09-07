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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Иран
Болгария - Иран: обзор матча 07 сентября 2023
Болгария
07.09.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Иран
14'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Болгария - Иран
90'
+4
Замена
M. Daneshgar
️️️️
Э. Хаджусафи
83'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
А. Джаханбакш
79'
Желтая карточка
М. Пурлиганджи
67'
Желтая карточка
Ш. Моганлу
58'
Замена
С. Мохаммад Карими
️️️️
А. Нуроллахи
57'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
С. Годдос
23'
Замена
П. Ниазманд
️️️️
А. Бейранванд
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохеби
Пас отдал
С. Годдос
Желтая карточка
Д. Крастев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
6
Алекс Петков
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Андриан Краев
ОП
0
Димо Крастев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
20
Лукас Петков
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
0
Preslav Borukov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
22
Илиан Илиев
АП
7
Доминик Янков
АП
11
Георгий Русев
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Иран
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Милад Сарлак
ОП
11
Вахид Амири
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
2-2-3-2-2
6
Петков
2
Попов
4
Груев
8
Краев
0
Крастев
19
Йорданов
18
Чочев
11
Десподов
20
Петков
0
12
Митов
4-2-3-1
1
Бейранванд
23
Резаэян
8
Пурлиганджи
4
Хализаде
3
Хаджусафи
8
Нуроллахи
6
Эзатолахи
29
Мохеби
14
Годдос
7
Джаханбакш
9
Тареми
1
Бейранванд
12
Ниазманд
12
Ниазманд
1
Бейранванд
3
Хаджусафи
14
14
3
Хаджусафи
7
Джаханбакш
5
Мохаммади
5
Мохаммади
7
Джаханбакш
8
Нуроллахи
17
Карими
17
Карими
8
Нуроллахи
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
Остались в запасе
Болгария
Иран
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
22
Илиан Илиев
АП
7
Доминик Янков
АП
11
Георгий Русев
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Милад Сарлак
ОП
11
Вахид Амири
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
22
Илиан Илиев
АП
7
Доминик Янков
АП
11
Георгий Русев
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Милад Сарлак
ОП
11
Вахид Амири
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Болгария - Иран
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
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Узбекистан
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24.09.2026
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