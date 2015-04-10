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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Монтевидео Уондерерс - Бока Хуниорс
Монтевидео Уондерерс - Бока Хуниорс: обзор матча 10 апреля 2015
Монтевидео Уондерерс
10.04.2015, пятница, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 5, 5 тур
0 : 3
Завершен
Бока Хуниорс
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Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Бока Хуниорс
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Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
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Монтевидео Уондерерс
2 : 1
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17.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
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0 : 1
25.10.2026
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3 : 0
17.10.2026
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