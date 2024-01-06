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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Кембридж Юнайтед
Блэкберн - Кембридж Юнайтед: обзор матча 06 января 2024
Блэкберн
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 2
Завершен
Кембридж Юнайтед
23'
С. Шмодикс
37'
С. Шмодикс
45+3'
С. Шмодикс
66'
А. Сигурдссон
81'
Г. Леонард
6'
J. Lankester
26'
С. Кайкай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Кембридж Юнайтед
Замена
П. Гэмбл
️️️️
К. Бриттан
90'
+1
86'
Замена
М. Моррисон
️️️️
С. Кайкай
ГОЛ! 5:2!
Г. Леонард
Пас отдал
Г. Пикеринг
81'
77'
Замена
S. Janneh
️️️️
J. Lankester
Замена
Я. Аяри
️️️️
А. Уортон
77'
69'
Замена
Д. Гордон
️️️️
А. Мэй
ГОЛ! 4:2!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Х. Картер
66'
Замена
С. Тронстад
️️️️
Д. Гаррет
58'
53'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Замена
Г. Леонард
️️️️
С. Телалович
46'
ГОЛ! 3:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
К. Бриттан
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
А. Сигурдссон
37'
26'
ГОЛ! 1:2!
С. Кайкай
Пас отдал
J. Lankester
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Х. Картер
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
J. Lankester
Пас отдал
Д. Окедина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
13
James Holden
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
37
Amaru Kaunda
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вальстедт
3
Пикеринг
17
Картер
5
Хайам
2
Бриттан
30
Гаррет
20
Уортон
23
Моран
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
17
Телалович
4-2-5
2
12
Окедина
6
Беннетт
3
Эндрю
24
Кузинс
19
Мэй
25
6
7
16
11
Кайкай
2
Бриттан
15
Гэмбл
15
Гэмбл
2
Бриттан
20
Уортон
26
Аяри
26
Аяри
20
Уортон
30
Гаррет
6
Тронстад
6
Тронстад
30
Гаррет
17
Телалович
9
Леонард
9
Леонард
17
Телалович
11
Кайкай
5
Моррисон
5
Моррисон
11
Кайкай
19
Мэй
11
Гордон
11
Гордон
19
Мэй
7
17
17
7
Остались в запасе
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
25
Джо Хилтон
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
25
William Mannion
ВР
13
James Holden
ВР
37
Amaru Kaunda
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
13
James Holden
ВР
37
Amaru Kaunda
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Блэкберн - Кембридж Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
0 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 0
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
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