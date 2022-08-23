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Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Блэкберн
Брэдфорд Сити - Блэкберн: обзор матча 23 августа 2022
Брэдфорд Сити
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Блэкберн
18'
Э. Кук
31'
Б. Дак
39'
Д. Маркандай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Блэкберн
90'
+2
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Долан
90'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
Р. Смолвуд
82'
Замена
J. Young
️️️️
H. Chapman
82'
79'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Вейл
79'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Гаррет
75'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Б. Дак
Замена
Р. Ист
️️️️
С. Бэнкс
74'
Замена
L. Angol
️️️️
A. Gilliead
71'
Замена
V. Oliver
️️️️
Э. Кук
71'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
53'
Желтая карточка
Л. Райдхэлг
42'
39'
ГОЛ! 1:2!
Д. Маркандай
Пас отдал
Д. Вейл
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дак
Пас отдал
Т. Долан
ГОЛ! 1:0!
Э. Кук
Пас отдал
С. Бэнкс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
3
Лиам Райдхэлг
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
5
Лу Эннсли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Брэдфорд Сити
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
17
Levi Sutton
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
1-3-5
21
Льюис
3
Кричлоу
20
17
Бэнкс
21
Смолвуд
23
Харрат
5
3
Райдхэлг
17
39
Кук
3-4-2-1
1
Пирс
26
Ранкин-Костелло
14
Эдун
30
Гаррет
20
Уортон
23
Мортон
23
Дак
5
Эннсли
24
Маркандай
24
Долан
27
Вейл
17
Бэнкс
4
Ист
4
Ист
17
Бэнкс
17
9
9
17
20
20
20
20
39
Кук
11
11
39
Кук
21
Смолвуд
24
Сонго'о
24
Сонго'о
21
Смолвуд
23
Дак
22
Бреретон
22
Бреретон
23
Дак
30
Гаррет
6
Бакли
6
Бакли
30
Гаррет
27
Вейл
11
Шмодикс
11
Шмодикс
27
Вейл
24
Долан
20
Галлахер
20
Галлахер
24
Долан
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Блэкберн
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Брэдфорд Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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