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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Борнмут
Блэкберн - Борнмут: обзор матча 30 апреля 2022
Блэкберн
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
21'
Д. Соланке
70'
Ф. Биллинг
79'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Борнмут
87'
Желтая карточка
Д. Земура
83'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Соланке
79'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Биллинг
Пас отдал
С. Дембеле
77'
Замена
К. Мефам
️️️️
Р. Кристи
70'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Галлахер
68'
63'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Энтони
Замена
И. Поведа
️️️️
Р. Хеджс
60'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ротуэлл
60'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
52'
Желтая карточка
Д. Бакли
48'
Желтая карточка
Р. Хеджс
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
Желтая карточка
С. Уортон
16'
3'
Желтая карточка
Н. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
3
Пикеринг
27
Трэвис
6
ван Хеке
16
Уортон
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ленихэн
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
4-3-1-2
12
Траверс
3
Филлипс
6
Келли
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
20
Галлахер
23
Дак
23
Дак
20
Галлахер
7
Ротуэлл
24
Долан
24
Долан
7
Ротуэлл
26
Хеджс
99
Поведа
99
Поведа
26
Хеджс
10
Кристи
2
Мефам
2
Мефам
10
Кристи
19
Энтони
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Энтони
19
Соланке
9
Лоу
9
Лоу
19
Соланке
Остались в запасе
Блэкберн
Борнмут
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
28
Фредди Вудман
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Блэкберн - Борнмут
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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