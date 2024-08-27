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Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 27 августа 2024
Бирмингем Сити
27.08.2024, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Фулхэм
10'
Р. Хименес (П)
14'
Д. Стэнсфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
90'
+1
Желтая карточка
А. Траоре
87'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Х. Рид
87'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Л. Юткевич
️️️️
П. Сын Хо
82'
78'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Стэнсфилд
78'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Кэрни
Замена
А. Сампстед
️️️️
И. Лейрд
73'
65'
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Берге
Замена
К. Миеси
️️️️
Э. Ханссон
62'
Замена
A. Yokoyama
️️️️
К. Андерсон
62'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Э. Мэй
61'
Желтая карточка
Э. Мэй
56'
49'
Желтая карточка
Х. Рид
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стэнсфилд
Пас отдал
Й. Андерсен
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
5
Крыстиан Белик
(К)
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
2-2-3-1-2
21
Оллсоп
4
Кларер
2
Лейрд
11
Виллумсон
5
Белик
20
Кокрейн
8
Сын Хо
49
Леонард
7
Ханссон
10
Мэй
21
Андерсон
4-1-2-1-2
13
Бенда
21
Кастань
4
Куэнка
2
Андерсен
30
Сессеньон
16
Берге
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
28
Стэнсфилд
9
Хименес
2
Лейрд
2
Сампстед
2
Сампстед
2
Лейрд
7
Ханссон
23
Миеси
23
Миеси
7
Ханссон
8
Сын Хо
10
Юткевич
10
Юткевич
8
Сын Хо
21
Андерсон
30
30
21
Андерсон
10
Мэй
19
Робертс
19
Робертс
10
Мэй
10
Кэрни
23
Лукич
23
Лукич
10
Кэрни
16
Берге
24
Кинг
24
Кинг
16
Берге
6
Рид
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
6
Рид
28
Стэнсфилд
17
Ивоби
17
Ивоби
28
Стэнсфилд
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
16
18
Офсайды
2
1
Количество передач
576
446
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
- : -
05.12.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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