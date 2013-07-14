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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бенфика - Бордо
Бенфика - Бордо: обзор матча 14 июля 2013
Бенфика
14.07.2013, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Бордо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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