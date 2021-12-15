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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Беневенто
Фиорентина - Беневенто: обзор матча 15 декабря 2021
Фиорентина
15.12.2021, среда, 23:00
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Беневенто
19'
Н. Миленкович
47'
Р. Соттиль
52'
Г. Мончини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Беневенто
Замена
️️️️
Э. Пульгар
88'
79'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Д. Акампора
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Кокорин
76'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
С. Амрабат
76'
73'
Желтая карточка
Д. Чало
71'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Мончини
Замена
А. Дункан
️️️️
М. Бенасси
68'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Х. Кальехон
68'
56'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Э. Бриньола
55'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
М. Сау
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мончини
Пас отдал
М. Сау
ГОЛ! 2:0!
Р. Соттиль
47'
46'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
А. Тельо
ГОЛ! 1:0!
Н. Миленкович
Пас отдал
Игор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
38
Алессандро Вольяччо
ЦФ
14
Джакомо Чало
ЦФ
71
Сальваторе Элиа
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Беневенто
92
Альберто Палеари
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Абдалла Басит
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
72
Деян Вокич
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-1-2
21
Розати
3
Терзич
44
Игор
31
Миленкович
5
Венути
4
Амрабат
24
Бенасси
14
Мале
23
Соттиль
9
Кокорин
7
Кальехон
1-2-5
12
Манфредини
15
Глик
13
Акампора
70
Тельо
14
Чало
25
Сау
11
Мончини
17
Бриньола
71
Элиа
4
Амрабат
5
Пульгар
5
Пульгар
4
Амрабат
24
Бенасси
32
Дункан
32
Дункан
24
Бенасси
7
Кальехон
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Кальехон
9
Кокорин
28
Влахович
28
Влахович
9
Кокорин
70
Тельо
17
Ионицэ
17
Ионицэ
70
Тельо
17
Бриньола
16
Импрота
16
Импрота
17
Бриньола
13
Акампора
94
Инсинье
94
Инсинье
13
Акампора
25
Сау
20
Ди Серио
20
Ди Серио
25
Сау
11
Мончини
18
Лападула
18
Лападула
11
Мончини
Остались в запасе
Фиорентина
Беневенто
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
92
Альберто Палеари
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
72
Деян Вокич
ЦП
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
72
Деян Вокич
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Фиорентина - Беневенто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Беневенто
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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