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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бельфор - Нанси
Бельфор - Нанси: обзор матча 18 января 2020
Бельфор
18.01.2020, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельфор - Нанси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельфор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бельфор
1 : 2
22.01.2023
Анси
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бельфор
3 : 1
08.01.2023
Олимпик СК
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бельфор
0 : 3
11.02.2020
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бельфор
0 : 0
28.01.2020
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бельфор
3 : 1
18.01.2020
Нанси
Нанси
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
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Бельфор
Нанси
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
Кубок Франции. «Ренн» разгромил «Бельфор» и стал первым полуфиналистом турнира
2020.02.12 01:00
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
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2019.09.17 12:29
42
Кубок Франции. «Ренн» разгромил «Бельфор» и стал первым полуфиналистом турнира
2020.02.12 01:00
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
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