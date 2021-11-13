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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Беларусь
Уэльс - Беларусь: обзор матча 13 ноября 2021
Уэльс
13.11.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
5 : 1
Завершен
Беларусь
3'
А. Рэмзи
20'
Н. Уильямс
50'
А. Рэмзи (П)
77'
Б. Дэвис
89'
К. Робертс
87'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Беларусь
Замена
У. Хеннесси
️️️️
Д. Уорд
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
К. Робертс
Пас отдал
Х. Уилсон
89'
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Концевой
Пас отдал
Е. Яблонский
83'
Желтая карточка
М. Эбонг
82'
Замена
А. Концевой
️️️️
Р. Юденков
81'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Лисакович
79'
Желтая карточка
Д. Антилевский
ГОЛ! 4:0!
Б. Дэвис
Пас отдал
Х. Уилсон
77'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Джеймс
76'
Замена
Д. Моррел
️️️️
А. Рэмзи
71'
70'
Замена
М. Эбонг
️️️️
В. Климович
60'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
П. Седько
Желтая карточка
И. Ампаду
59'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Рэмзи
50'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Г. Бэйл
46'
25'
Желтая карточка
Н. Золотов
ГОЛ! 2:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
Г. Бэйл
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Б. Дэвис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
15
Руслан Юденков
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
0
Артем Концевой
ЦФ
18
Денис Левицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
0
Андрей Соловей
ЦФ
3-2-2-3
12
Уорд
14
Робертс
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
3
Уильямс
10
Рэмзи
7
Аллен
20
Джеймс
8
Уилсон
11
Бэйл
4-1-1-1-3
12
Черник
14
Наумов
4
Швецов
13
Золотов
2
Печенин
8
Селява
14
Яблонский
17
Седько
15
Юденков
17
Лисакович
21
Климович
12
Уорд
1
Хеннесси
1
Хеннесси
12
Уорд
10
Рэмзи
16
Моррел
16
Моррел
10
Рэмзи
11
Бэйл
11
Джонсон
11
Джонсон
11
Бэйл
20
Джеймс
9
Робертс
9
Робертс
20
Джеймс
17
Лисакович
10
Бахар
10
Бахар
17
Лисакович
21
Климович
9
Эбонг
9
Эбонг
21
Климович
15
Юденков
0
Концевой
0
Концевой
15
Юденков
17
Седько
23
Антилевский
23
Антилевский
17
Седько
Остались в запасе
Уэльс
Беларусь
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
18
Денис Левицкий
ЦФ
0
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
Остались в запасе
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
18
Денис Левицкий
ЦФ
0
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Уэльс - Беларусь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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