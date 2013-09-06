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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Киргизия
Беларусь - Киргизия: обзор матча 06 сентября 2013
Беларусь
06.09.2013, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
- : -
15.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
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0 : 0
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