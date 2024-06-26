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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Цанчжоу Майти Лайонс
Бейджин Гуоань - Цанчжоу Майти Лайонс: обзор матча 26 июня 2024
Бейджин Гуоань
26.06.2024, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Цанчжоу Майти Лайонс
17'
S. Adegbenro
32'
F. Abreu
84'
L. Yang
90+6'
Z. Wang (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Цанчжоу Майти Лайонс
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Z. Wang
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
K. Zheng
Замена
B. Feng
️️️️
Л. Ли
88'
ГОЛ! 3:0!
L. Yang
Пас отдал
H. Fang
84'
82'
Замена
X. Liu
️️️️
O. Taty Maritu
80'
Замена
X. Yao
️️️️
Г. Жуков
80'
Замена
Y. Yang
️️️️
А. Обилейе
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
78'
Замена
L. Yang
️️️️
S. Adegbenro
77'
Замена
H. Fang
️️️️
Л. Линь
64'
Желтая карточка
Л. Ли
48'
ГОЛ! 2:0!
F. Abreu
Пас отдал
S. Adegbenro
32'
ГОЛ! 1:0!
S. Adegbenro
Пас отдал
М. Нгаду-Нгаджуй
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
(К)
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Цанчжоу Майти Лайонс
21
Rongze Han
ВР
15
Peng Wang
(К)
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
7
Георгий Жуков
ЦП
37
Yingjie Zhao
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
97
Хебер
ЦФ
29
Dalun Zheng
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Бейджин Гуоань
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
Цанчжоу Майти Лайонс
12
Jianxiang Sun
ВР
36
Yun Yang
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
8
Xuchen Yao
ЦП
19
Da Wen
ЦФ
9
Xinyu Liu
ЦФ
3-2-2-2
22
4
Ли
2
32
Нгаду-Нгаджуй
27
8
11
Линь
6
Гуга
29
24
3-2-2-3
21
15
67
Обилейе
13
7
Жуков
37
13
Соломон-Отабор
31
Сун
11
29
97
Хебер
4
Ли
12
12
4
Ли
29
20
20
29
11
Линь
18
18
11
Линь
24
17
17
24
67
Обилейе
36
36
67
Обилейе
7
Жуков
8
8
7
Жуков
11
9
9
11
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Цанчжоу Майти Лайонс
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
12
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
19
Da Wen
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Остались в запасе
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
Остались в запасе
12
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
19
Da Wen
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Статистика матча Бейджин Гуоань - Цанчжоу Майти Лайонс
1
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
1
Количество передач
619
321
Сейвы
2
2
Точность передач %
92
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 29 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 1
27.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3 : 2
29.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 26 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Новости команд
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Бейджин Гуоань
Цанчжоу Майти Лайонс
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