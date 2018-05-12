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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Беерсхот
Локерен - Беерсхот: обзор матча 12 мая 2018
Локерен
12.05.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
4 : 2
Завершен
Беерсхот
10'
Г. Хуппертс
68'
Р. Ромо (АГ)
43'
Т. ван Хифте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Беерсхот
Желтая карточка
А. Фрейр Скуласон
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Ромо
68'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. ван Хифте
18'
Желтая карточка
Т. ван Хифте
Желтая карточка
С. Марцо
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хуппертс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Локерен - Беерсхот
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
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Локерен
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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