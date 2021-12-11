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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Беерсхот
Эйпен - Беерсхот: обзор матча 11 декабря 2021
Эйпен
11.12.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Беерсхот
34'
Э. Агбаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Беерсхот
Желтая карточка
A. Beck
90'
+1
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Эмбало
81'
Замена
L. Rocha
️️️️
С. Превляк
81'
76'
Замена
А. Саньянг
️️️️
М. Лемос
70'
Желтая карточка
М. Лемос
Замена
Б. Ламберт
️️️️
И. Нуху
70'
Замена
К. Эмбало
️️️️
Ж. Нгой
62'
Замена
S. Gnaka
️️️️
К. Н'Дри
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Агбаду
Пас отдал
И. Нуху
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
3
Pierre Bourdin
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Беерсхот
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
3-2-5
32
5
Амат
12
Агбаду
26
39
Кайембе
11
Н'Дри
30
7
Нгой
14
Превляк
7
Нуху
1-1-1-5
28
де Смет
25
Кайседо
11
Вака
3
Лемос
7
31
7
Шенклэнд
20
Халаймия
11
Н'Дри
8
8
11
Н'Дри
Эмбало
24
Деом
24
Деом
Эмбало
7
Нгой
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Нгой
14
Превляк
45
45
14
Превляк
7
Нуху
35
Ламберт
35
Ламберт
7
Нуху
3
Лемос
7
Саньянг
7
Саньянг
3
Лемос
Остались в запасе
Эйпен
Беерсхот
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Остались в запасе
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Беерсхот
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
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