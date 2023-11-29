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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Копенгаген
Бавария - Копенгаген: обзор матча 29 ноября 2023
Бавария
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Копенгаген
90'
+5
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Д. Гонсалвеш
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
А. Дэвис
86'
Желтая карточка
С. Ульрайх
73'
71'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Н. Бойлесен
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Тель
64'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
64'
60'
Замена
Э. Ахури
️️️️
Р. Барджи
60'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
В. Классон
55'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
24'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
22
Геррейру
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
9
Кейн
11
Тель
13
Мюллер
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
20
Бойлесен
3
Вавро
12
Йелерт
21
Лерагер
19
Барджи
7
Классон
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
19
Дэвис
13
Кретциг
13
Кретциг
19
Дэвис
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
11
Тель
7
Гнабри
7
Гнабри
11
Тель
20
Бойлесен
2
Анкерсен
2
Анкерсен
20
Бойлесен
7
Гонсалвеш
6
Хойлунд
6
Хойлунд
7
Гонсалвеш
19
Барджи
99
Ахури
99
Ахури
19
Барджи
7
Классон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Классон
Остались в запасе
Бавария
Копенгаген
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Бавария - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Альянц Арена
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