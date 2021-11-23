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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Бавария
Динамо К - Бавария: обзор матча 23 ноября 2021
Динамо К
23.11.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
70'
Д. Гармаш
14'
Р. Левандовски
42'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бавария
88'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Л. Сане
85'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Т. Ньянзу
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Цыганков
70'
67'
Замена
М. Рока
️️️️
К. Коман
52'
Желтая карточка
Б. Сарр
Замена
Д. Гармаш
️️️️
К. де Пена
46'
46'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Эрнандес
Замена
Витиньо
️️️️
И. Шкурин
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
К. Толиссо
Желтая карточка
Н. Шапаренко
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
34
Сирота
6
Забарный
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
17
Шкурин
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
23
Ньянзу
19
Дэвис
8
Толиссо
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
14
де Пена
19
Гармаш
19
Гармаш
14
де Пена
17
Шкурин
28
Витиньо
28
Витиньо
17
Шкурин
10
Сане
3
Ричардс
3
Ричардс
10
Сане
21
Эрнандес
70
Сарр
70
Сарр
21
Эрнандес
21
Коман
21
Рока
21
Рока
21
Коман
23
Ньянзу
10
Тилльман
10
Тилльман
23
Ньянзу
Остались в запасе
Динамо К
Бавария
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Динамо К - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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