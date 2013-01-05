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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Духаиль - Бавария
Аль-Духаиль - Бавария: обзор матча 05 января 2013
Аль-Духаиль
05.01.2013, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Духаиль - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
- : -
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Шамаль
0 : 4
08.10.2026
Аль-Духаиль
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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Аль-Духаиль
Бавария
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2025.09.28 19:06
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Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
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Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
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12 ноября
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Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
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