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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сеул - Байер
Сеул - Байер: обзор матча 30 июля 2014
Сеул
30.07.2014, среда, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сеул - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
- : -
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Сеул
2 : 2
18.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Сеул
2 : 1
10.10.2026
Чеджу
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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