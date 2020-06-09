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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Байер
Саарбрюккен - Байер: обзор матча 09 июня 2020
Саарбрюккен
09.06.2020, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Байер
11'
М. Диаби
19'
Л. Аларио
58'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саарбрюккен - Байер
Замена
R. Bulic
️️️️
C. Schorch
87'
Замена
F. Eisele
️️️️
S. Jacob
78'
70'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
Замена
J. Breitenbach
️️️️
F. Perdedaj
68'
Замена
М. Мендлер
️️️️
M. Müller
68'
62'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Диаби
62'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Бендер
58'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Демирбай
46'
Замена
Д. Та
️️️️
Э. Тапсоба
Замена
K. Froese
️️️️
T. Janicke
46'
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Демирбай
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Демирбай
7'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
33
Даниэль Бац
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
4
Christopher Schorch
ЦЗ
14
B. Uaferro
ЦЗ
23
Mario Müller
ЦЗ
0
T. Golley
ЦП
17
F. Perdedaj
ЦП
8
Мануэль Зейтц
ЦП
0
T. Janicke
ЦП
0
S. Jacob
ЦФ
5
Steven Zellner
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Саарбрюккен
36
Ramon Castellucci
ВР
28
Nino Miotke
ЦЗ
27
Jayson Breitenbach
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
6
Rasim Bulic
ЦП
11
Маркус Мендлер
ЦП
0
G. Jurcher
ЦФ
9
José Pierre Vunguidica
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Адриан Станилевич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-4-2
33
Бац
23
14
23
4
0
8
Зейтц
0
17
5
0
4-2-3-1
1
Градецки
8
Вайзер
5
Бендер
12
Тапсоба
18
Венделл
26
Демирбай
20
Арангис
10
Паулиньо
7
Вирц
19
Диаби
27
Аларио
17
27
27
17
0
30
30
0
4
6
6
4
23
11
Мендлер
11
Мендлер
23
0
23
23
0
12
Тапсоба
4
Та
4
Та
12
Тапсоба
5
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
5
Бендер
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
19
Диаби
31
Фолланд
31
Фолланд
19
Диаби
Остались в запасе
Саарбрюккен
Байер
36
Ramon Castellucci
ВР
28
Nino Miotke
ЦЗ
0
G. Jurcher
ЦФ
9
José Pierre Vunguidica
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Адриан Станилевич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
36
Ramon Castellucci
ВР
28
Nino Miotke
ЦЗ
0
G. Jurcher
ЦФ
9
José Pierre Vunguidica
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Адриан Станилевич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Саарбрюккен - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
- : -
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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