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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Байер
Реал Сосьедад - Байер: обзор матча 10 декабря 2013
Реал Сосьедад
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Байер
49'
О. Топрак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Байер
90'
+5
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Кор
️️️️
Х. Сон
86'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
80'
Желтая карточка
И. Ансотеги
77'
Замена
Й. Гастаньяга
️️️️
М. Гонсалес
66'
Замена
Х. Прието
️️️️
Г. Элустондо
62'
59'
Желтая карточка
Э. Джан
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Топрак
46'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Й. Хегелер
33'
Желтая карточка
С. Рольфес
13'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
М. Бергара
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
8
Марко Сангалли
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-3-3
13
Зубикараи
3
Анхель
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
Гонсалес
6
Элустондо
5
Бергара
14
Пардо
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
4-1-3-1-1
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
23
Джан
6
Рольфес
13
Хегелер
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
3
Гонсалес
5
Гастаньяга
5
Гастаньяга
3
Гонсалес
6
Элустондо
10
Прието
10
Прието
6
Элустондо
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
7
Сон
31
Кор
31
Кор
7
Сон
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
13
Хегелер
10
Крузе
10
Крузе
13
Хегелер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Байер
26
Энрике Ройо
ВР
8
Марко Сангалли
ПВ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
8
Марко Сангалли
ПВ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Реал Сосьедад - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Реале Арена
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