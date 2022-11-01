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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Брюгге
Байер - Брюгге: обзор матча 01 ноября 2022
Байер
01.11.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Брюгге
Замена
А. Гложек
️️️️
П. Шик
89'
87'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
85'
Желтая карточка
К. Нильсен
82'
Желтая карточка
Д. Боята
79'
Замена
К. Ларин
️️️️
Э. Соболь
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Хадсон-Одои
76'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
76'
67'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Н. Ланг
Желтая карточка
Р. Андрих
63'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Э. Паласиос
46'
Желтая карточка
Э. Паласиос
43'
37'
Желтая карточка
Э. Соболь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Баккер
30
Фримпонг
8
Андрих
25
Паласиос
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
14
Шик
4-2-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
28
Боята
23
Соболь
5
Мейер
20
Ванакен
70
Ланг
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
25
Паласиос
26
Демирбай
26
Демирбай
25
Паласиос
7
Хадсон-Одои
10
Амири
10
Амири
7
Хадсон-Одои
14
Шик
10
Гложек
10
Гложек
14
Шик
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
70
Ланг
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
70
Ланг
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
23
Соболь
9
Ларин
9
Ларин
23
Соболь
Остались в запасе
Байер
Брюгге
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Сенне Ламменс
ВР
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Байер - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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