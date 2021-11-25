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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Селтик
Байер - Селтик: обзор матча 25 ноября 2021
Байер
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 5 тур
3 : 2
Завершен
Селтик
16'
Р. Андрих
82'
Р. Андрих
87'
М. Диаби
40'
Й. Юранович (П)
56'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Селтик
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Ф. Вирц
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Диаби
Пас отдал
Ф. Вирц
87'
ГОЛ! 2:2!
Р. Андрих
Пас отдал
Н. Амири
82'
76'
Замена
А. Айети
️️️️
К. Фурухаси
76'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Н. Биттон
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Хинкапе
75'
Замена
Н. Амири
️️️️
Паулиньо
75'
71'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
71'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Жота
69'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
56'
ГОЛ! 1:2!
Жота
Пас отдал
К. Фурухаси
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Юранович
Желтая карточка
Л. Градецки
39'
Желтая карточка
Э. Паласиос
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
Пас отдал
Ф. Вирц
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Селтик
1
Джо Харт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
47
Дейн Маррей
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
10
Паулиньо
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
4-1-2-3
1
Харт
18
Юранович
56
Ролстон
23
Уэлш
20
Картер-Викерс
55
Биттон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Жота
7
Фурухаси
10
Паулиньо
10
Амири
10
Амири
10
Паулиньо
5
Хинкапе
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Хинкапе
7
Вирц
12
Тапсоба
12
Тапсоба
7
Вирц
55
Биттон
16
МакКарти
16
МакКарти
55
Биттон
7
Жота
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Жота
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
7
Фурухаси
9
Айети
9
Айети
7
Фурухаси
Остались в запасе
Байер
Селтик
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
47
Дейн Маррей
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
47
Дейн Маррей
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Байер - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Байер
Селтик
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