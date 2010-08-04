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Копенгаген - БАТЭ
Копенгаген - БАТЭ: обзор матча 04 августа 2010
Копенгаген
04.08.2010, среда, 21:10
Лига Чемпионов
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
БАТЭ
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Статистика матча Копенгаген - БАТЭ
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0
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0
Матчи команд
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Дания. Суперлига, 15 тур
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- : -
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Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
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0 : 2
02.11.2026
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Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
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26.10.2026
Оденсе
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22.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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21.11.2026
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Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
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11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
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