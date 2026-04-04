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ОАЭ. Про Лига
Аль-Батаих - Аль-Иттихад
Аль-Батаих - Аль-Иттихад: обзор матча 04 апреля 2026
Аль-Батаих
04.04.2026, суббота, 16:50
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
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Аль-Батаих
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
23.04.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Вахда
2 : 2
09.04.2026
Аль-Иттихад
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