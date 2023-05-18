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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Фиорентина
Базель - Фиорентина: обзор матча 18 мая 2023
Базель
18.05.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Фиорентина
55'
З. Амдуни
35'
Н. Гонсалес
72'
Н. Гонсалес
120+9'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Фиорентина
120'
+10
Желтая карточка
А. Барак
120'
+9
ГОЛ! 1:3!
А. Барак
120'
+2
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Бюргер
106'
106'
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Бонавентура
104'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
96'
Желтая карточка
Н. Иконе
91'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
90'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Желтая карточка
В. Бюргер
89'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
88'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Огустен
81'
72'
ГОЛ! 1:2!
Н. Гонсалес
59'
Желтая карточка
Л. Раньери
56'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Игор
ГОЛ! 1:1!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Пельмар
55'
46'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Й. Брекало
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
21'
Желтая карточка
Игор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
33
Калафьори
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
11
Амдуни
97
Огустен
4-3-2-1
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Брекало
31
Гонсалес
19
Кабрал
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
18
Бюргер
19
Малес
19
Малес
18
Бюргер
97
Огустен
9
Зекири
9
Зекири
97
Огустен
44
Игор
20
Раньери
20
Раньери
44
Игор
8
Кастровилли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
8
Кастровилли
7
Бонавентура
72
Барак
72
Барак
7
Бонавентура
7
Брекало
93
Иконе
93
Иконе
7
Брекало
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Базель
Фиорентина
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
31
Микеле Черофолини
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Базель - Фиорентина
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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