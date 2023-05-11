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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Базель
Фиорентина - Базель: обзор матча 11 мая 2023
Фиорентина
11.05.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Базель
25'
А. Кабрал
71'
А. Диуф
90+2'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Базель
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Малес
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Бонавентура
86'
86'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Бюргер
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Иконе
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
81'
79'
Желтая карточка
Д. Ндой
77'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Огустен
Замена
Й. Брекало
️️️️
Н. Гонсалес
73'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
С. Амрабат
73'
72'
Желтая карточка
В. Бюргер
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Диуф
Пас отдал
Т. Джака
63'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Р. Калафьори
59'
Желтая карточка
К. Нуху
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Л. Мартинес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
20
Раньери
28
Мартинес
17
Додо
8
Мандрагора
4
Амрабат
7
Бонавентура
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
4-3-1-2
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Пельмар
33
Калафьори
17
Диуф
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
97
Огустен
11
Амдуни
4
Амрабат
8
Кастровилли
8
Кастровилли
4
Амрабат
7
Бонавентура
72
Барак
72
Барак
7
Бонавентура
31
Гонсалес
7
Брекало
7
Брекало
31
Гонсалес
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
93
Иконе
8
Куаме
8
Куаме
93
Иконе
33
Калафьори
17
Миллар
17
Миллар
33
Калафьори
18
Бюргер
19
Малес
19
Малес
18
Бюргер
97
Огустен
9
Зекири
9
Зекири
97
Огустен
Остались в запасе
Фиорентина
Базель
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Фиорентина - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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