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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бэрроу - Линкольн
Бэрроу - Линкольн: обзор матча 23 августа 2022
Бэрроу
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 3
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Линкольн
13'
Д. Мойо
87'
Б. Уитфилд
8'
Э. Скалли
90+2'
Д. Гэррик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Линкольн
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Д. Гэррик
Пас отдал
Э. Скалли
Желтая карточка
Д. Гордон
89'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уитфилд
Пас отдал
Д. Гордон
87'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Д. Стивенс
72'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Д. Мойо
71'
Замена
R. Gotts
️️️️
J. Richard Rooney
71'
Замена
H. Neal
️️️️
S. Nwabuokei
61'
61'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
C. Vernam
61'
Замена
М. Сандерс
️️️️
Т. Бишоп
Замена
M. Kenlock
️️️️
С. МакКлелланд
53'
18'
Желтая карточка
Л. Серенсен
15'
Желтая карточка
Т. Эйома
ГОЛ! 1:1!
Д. Мойо
Пас отдал
П. Броу
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скалли
Пас отдал
Т. Бишоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
23
Патрик Броу
ЦП
16
Solomon Nwabuokei
ЦП
30
Billy Waters
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
8
John Richard Rooney
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Линкольн
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
25
Энтони Скалли
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
8
Тедди Бишоп
ЦФ
23
Шон Рауэн
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
15
Пауди О'Коннор
ЦФ
3
Тимоти Эйома
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
19
Paweł Żuk
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
30
Myles Kenlock
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
Линкольн
6
Макс Сандерс
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
2-4-5
21
5
МакКлелланд
23
Броу
30
7
Стивенс
16
29
8
4
Уайт
6
20
Мойо
2-5
35
Окли-Бут
2
Серенсен
8
Бишоп
3
Эйома
15
О'Коннор
5
23
Рауэн
8
22
22
8
7
Стивенс
34
Уитфилд
34
Уитфилд
7
Стивенс
16
4
4
16
5
МакКлелланд
30
30
5
МакКлелланд
20
Мойо
10
Гордон
10
Гордон
20
Мойо
8
Бишоп
6
Сандерс
6
Сандерс
8
Бишоп
30
22
Гэррик
22
Гэррик
30
Остались в запасе
Бэрроу
Линкольн
12
Josh Lillis
ВР
19
Paweł Żuk
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
4
Jason Taylor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
14
Том Хоппер
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
19
Paweł Żuk
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
4
Jason Taylor
ЦФ
Остались в запасе
14
Том Хоппер
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Бэрроу - Линкольн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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