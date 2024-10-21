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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Барракас Сентраль
Сан-Лоренсо - Барракас Сентраль: обзор матча 21 октября 2024
Сан-Лоренсо
21.10.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
48'
A. Cuello
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Барракас Сентраль
90'
Желтая карточка
J. Candia
Замена
А. Вомбергар
️️️️
N. Bustos
81'
80'
Замена
A. Juárez
️️️️
R. Herrera
Желтая карточка
E. Irala
79'
Замена
N. Barrios
️️️️
И. Муньяин
75'
73'
Желтая карточка
R. Insúa
Замена
I. Leguizamon
️️️️
E. Cerutti
70'
Желтая карточка
Э. Ремеди
65'
57'
Желтая карточка
S. Rosane
56'
Замена
S. Rosane
️️️️
D. Miloc
56'
Замена
A. Domínguez
️️️️
A. Cantero
ГОЛ! 1:0!
A. Cuello
Пас отдал
E. Cerutti
48'
46'
Замена
J. Candia
️️️️
I. Tapia
46'
Замена
M. Zalazar
️️️️
J. Ruiz
44'
Желтая карточка
R. Herrera
Желтая карточка
И. Муньяин
33'
33'
Желтая карточка
D. Miloc
29'
Желтая карточка
N. Demartini
Желтая карточка
E. Cerutti
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
5
Elián Irala
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
20
Jhonatan Candia
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
3-1-1-1-4
32
8
3
37
Кампи
5
Ремеди
5
10
Муньяин
14
9
19
7
2-3-5
1
31
42
10
26
6
5
10
11
21
13
10
Муньяин
28
28
10
Муньяин
7
29
29
7
19
29
Вомбергар
29
Вомбергар
19
10
9
9
10
5
8
8
5
26
36
36
26
10
20
20
10
11
22
22
11
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Барракас Сентраль
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Сан-Лоренсо - Барракас Сентраль
4
6
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
0
Количество передач
332
260
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
57
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.28
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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