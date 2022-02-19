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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Барнсли
Ковентри - Барнсли: обзор матча 19 февраля 2022
Ковентри
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
90+3'
Д. Хайам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Барнсли
90'
+9
Желтая карточка
К. Моррис
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайам
90'
+3
Замена
️️️️
Ф. Дабо
90'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Уогхорн
85'
82'
Замена
️️️️
К. Бриттан
71'
Замена
️️️️
Д. Бенсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Ковентри
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
29
Уогхорн
17
О'Харе
14
Дьекереш
5
МакФадзин
18
Шиф
24
Аллен
5
Хайам
3-3-3-1
40
Коллинс
2
Бриттан
5
Андерсен
6
Хелик
28
Уильямс
6
Гомес
21
Вита
4
Стайлс
8
Кина
17
Палмер
9
Моррис
25
Дабо
25
Дабо
29
Уогхорн
7
Тавареш
7
Тавареш
29
Уогхорн
19
Бенсон
19
Бенсон
Остались в запасе
Ковентри
Барнсли
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Ковентри - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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