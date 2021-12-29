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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Барнсли
Блэкберн - Барнсли: обзор матча 29 декабря 2021
Блэкберн
29.12.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
24'
Д. Ротуэлл
65'
Б. Бреретон
45+1'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Барнсли
Желтая карточка
Т. Камински
88'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ротуэлл
85'
Замена
А. Эдун
️️️️
Д. Бакли
85'
Желтая карточка
С. Галлахер
83'
71'
Замена
D. Cole
️️️️
А. Исека
71'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Одуор
Желтая карточка
Д. Ленихэн
67'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Д. Бакли
65'
64'
Желтая карточка
Д. Бенсон
62'
Замена
Я. Мун
️️️️
М. Хелик
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
Пас отдал
К. Одуор
ГОЛ! 1:0!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Д. Бакли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
6
ван Хеке
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
27
Трэвис
6
Бакли
22
Бреретон
3
Пикеринг
16
Уортон
30
Хадра
3-2-3-2
40
Коллинс
6
Хелик
15
Китчинг
5
Андерсен
2
Бриттан
29
Одуор
4
Стайлс
19
Бенсон
17
Палмер
9
Моррис
9
Исека
7
Ротуэлл
24
Долан
24
Долан
7
Ротуэлл
6
Бакли
14
Эдун
14
Эдун
6
Бакли
6
Хелик
4
Мун
4
Мун
6
Хелик
29
Одуор
20
Адебойежо
20
Адебойежо
29
Одуор
9
Исека
44
44
9
Исека
Остались в запасе
Блэкберн
Барнсли
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Блэкберн - Барнсли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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