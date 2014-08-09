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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ХИК - Барселона
ХИК - Барселона: обзор матча 09 августа 2014
ХИК
09.08.2014, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 6
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ХИК - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ХИК
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0 : 4
02.11.2026
ХИК
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2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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