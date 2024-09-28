Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Банфилд
Сан-Лоренсо - Банфилд: обзор матча 28 сентября 2024
Сан-Лоренсо
28.09.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Банфилд
30'
И. Муньяин (П)
51'
И. Муньяин
45+3'
B. Sepúlveda (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Банфилд
Желтая карточка
Г. Кампи
90'
+4
Желтая карточка
С. Бланко
86'
Замена
T. Porra
️️️️
Э. Ремеди
83'
Замена
С. Бланко
️️️️
И. Муньяин
83'
81'
Замена
M. González
️️️️
E. Cañete
79'
Желтая карточка
Y. Rodríguez
Желтая карточка
J. Romaña
79'
Замена
S. Sosa
️️️️
N. Bustos
76'
72'
Замена
Б. Галван
️️️️
M. de Ritis
64'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
Р. ди Лусиано
Замена
N. Barrios
️️️️
E. Cerutti
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Муньяин
51'
46'
Замена
L. Recalde
️️️️
G. Rivera
46'
Замена
Y. Rodríguez
️️️️
J. Bisanz
Замена
F. Fydriszewski
️️️️
E. Irala
46'
45'
+7
Вторая желтая
C. Nunez
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Sepúlveda
Желтая карточка
E. Cerutti
45'
+1
40'
Желтая карточка
B. Sepúlveda
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Муньяин
30'
27'
Желтая карточка
C. Nunez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
5
Elián Irala
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
22
Juan Álvarez
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Сан-Лоренсо
12
Орландо Гилл
ВР
84
Лаутаро Лопес
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
3-1-2-1-3
32
2
Лухан
37
Кампи
3
5
Ремеди
5
80
10
Муньяин
9
19
14
4-5-1
23
22
ди Лусиано
6
2
22
Эрнандес
22
17
17
10
15
79
28
28
5
Ремеди
8
8
5
Ремеди
10
Муньяин
29
Бланко
29
Бланко
10
Муньяин
19
15
15
19
5
19
19
5
7
7
17
6
6
17
17
18
18
17
22
ди Лусиано
19
19
22
ди Лусиано
10
21
21
10
6
16
Галван
16
Галван
6
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Банфилд
12
Орландо Гилл
ВР
84
Лаутаро Лопес
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
12
Орландо Гилл
ВР
84
Лаутаро Лопес
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Сан-Лоренсо - Банфилд
4
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
409
238
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.4
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
Новости команд
Все
Сан-Лоренсо
Банфилд
40-летний экс-форвард сборной Италии попал в реанимацию
26 сентября
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
40-летний экс-форвард сборной Италии попал в реанимацию
26 сентября
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА
1 января
1
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
2025.12.11 11:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+