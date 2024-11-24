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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Банфилд
Депортиво Риестра - Банфилд: обзор матча 24 ноября 2024
Депортиво Риестра
24.11.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Банфилд
39'
N. Benegas
29'
I. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Банфилд
90'
Замена
A. Obando
️️️️
J. Bisanz
90'
Замена
L. Garate
️️️️
M. Echeverria
81'
Замена
E. Cañete
️️️️
J. Miguel Soraire
Желтая карточка
J. Goitia
78'
Замена
G. Bravo
️️️️
P. Monje
78'
68'
Желтая карточка
A. Maciel
68'
Замена
C. Nunez
️️️️
Р. ди Лусиано
68'
Замена
J. Iribarren
️️️️
S. Esquivel
Желтая карточка
P. Monje
64'
Замена
M. Sanabria
️️️️
B. Sánchez
62'
Замена
P. Ramírez
️️️️
R. Sayavedra
56'
Замена
J. Goitia
️️️️
A. Díaz
56'
Желтая карточка
A. Díaz
51'
Желтая карточка
R. Sayavedra
47'
44'
Желтая карточка
J. Bisanz
ГОЛ! 1:1!
N. Benegas
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
I. Rodríguez
Пас отдал
J. Bisanz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
(К)
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
13
Lautaro Toledo Pacheco
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
3-3-4
12
20
3
15
8
14
10
28
24
9
11
3-2-4-1
23
13
12
Инсуа
6
22
ди Лусиано
2
5
17
19
8
39
28
5
5
28
11
27
27
11
14
10
10
14
10
79
79
10
5
29
29
5
8
10
10
8
22
ди Лусиано
15
15
22
ди Лусиано
39
23
23
39
17
32
32
17
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Банфилд
39
Jaime Barcelo
ВР
13
Lautaro Toledo Pacheco
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
25
José Devecchi
ВР
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
21
Matías González
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
13
Lautaro Toledo Pacheco
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
21
Matías González
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Депортиво Риестра - Банфилд
5
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
14
Офсайды
0
2
Количество передач
239
367
Сейвы
0
1
Точность передач %
59
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.99
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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