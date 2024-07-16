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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Балкани - УЭ Санта-Колома
Балкани - УЭ Санта-Колома: обзор матча 16 июля 2024
Балкани
16.07.2024, вторник, 17:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
УЭ Санта-Колома
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Личные встречи
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Статистика матча Балкани - УЭ Санта-Колома
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Suhareka City Stadium, Suhareka
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