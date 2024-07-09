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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
УЭ Санта-Колома - Балкани
УЭ Санта-Колома - Балкани: обзор матча 09 июля 2024
УЭ Санта-Колома
09.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Балкани
42'
Л. Эмерллаху (П)
90'
Б. Каррица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УЭ Санта-Колома - Балкани
90'
+4
Желтая карточка
Э. Колики
90'
ГОЛ! 0:2!
Б. Каррица
65'
Замена
А. Криезиу
️️️️
В. Хамиди
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Эмерллаху
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УЭ Санта-Колома
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
6
Miguel López
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
8
Андрес Мохедано
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
25
Бернард Каррица
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
88
Кевен
ЦП
11
Валид Хамиди
ПВ
55
Геральб Смайли
ЦФ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
УЭ Санта-Колома
7
Jorge Bolivar
ЦП
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
3-1-2
13
6
48
4
Гарсия
17
11
8
Мохедано
3-1-1-2-3
1
Колики
6
4
Халили
3
Потоку
14
Эмерллаху
88
Кевен
11
Хамиди
25
Каррица
7
14
55
Смайли
11
Хамиди
11
Криезиу
11
Криезиу
11
Хамиди
Остались в запасе
УЭ Санта-Колома
Балкани
7
Jorge Bolivar
ЦП
92
Дамир Люлянович
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
7
Jorge Bolivar
ЦП
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча УЭ Санта-Колома - Балкани
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
DEVK-Arena, Sant Julia de Loria
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2022.08.25 23:23
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