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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Балашиха - Красное Знамя
Балашиха - Красное Знамя: обзор матча 04 ноября 2022
Балашиха
04.11.2022, пятница, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 20 тур
1 : 5
Завершен
Красное Знамя
36'
И. Мазуров
41'
В. Грязнов
43'
В. Грязнов
64'
А. Шубин (П)
69'
И. Сичкар
88'
В. Грязнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балашиха - Красное Знамя
88'
ГОЛ! 1:5!
В. Грязнов
85'
Желтая карточка
Г. Кривдунов
78'
Замена
Г. Кривдунов
️️️️
А. Шубин
78'
Замена
С. Ежунов
️️️️
Ф. Мотовилов
Желтая карточка
Н. Шалеев
76'
Замена
Ф. Макаренко
️️️️
В. Соседко
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Мотовилов
69'
ГОЛ! 1:4!
И. Сичкар
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Шульгин
69'
Замена
М. Бурлаков
️️️️
И. Мазуров
69'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Шубин
46'
Замена
А. Костин
️️️️
К. Макляев
46'
Замена
Е. Лысов
️️️️
А. Чемагин
46'
Замена
А. Рыжков
️️️️
В. Ковалев
43'
ГОЛ! 1:2!
В. Грязнов
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Грязнов
ГОЛ! 1:0!
И. Мазуров
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балашиха
67
Артем Водяный
ВР
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
4
Никита Шалеев
ЦЗ
20
Яков Солодянкин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Валерий Соседко
ОП
14
Вадим Черный
ОП
20
Владислав Борзенков
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
90
Олег Долгалев
АП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Красное Знамя
22
Владислав Яруков
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
14
Антон Жига
ЦЗ
21
Антон Кашперский
ЛВ
97
Александр Шубин
ЦП
40
Кирилл Макляев
ЦП
9
Василий Ковалев
ПВ
19
Александр Иващов
ПВ
91
Игорь Сичкар
ЦФ
79
Владислав Грязнов
ЦФ
11
Артем Чемагин
ЦФ
Балашиха
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Федор Макаренко
ЦП
77
Ярослав Мартынюк
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Красное Знамя
31
Илья Журин
ВР
55
Герман Кривдунов
ЦЗ
49
Сергей Ежунов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
33
Егор Лысов
ЛВ
6
Александр Рыжков
АП
2
Артем Титов
ПВ
3-3-1-3
67
Водяный
63
Меркотан
4
Шалеев
20
Солодянкин
6
Соседко
14
Черный
20
Борзенков
7
Никитинский
22
Мазуров
90
Долгалев
19
Шульгин
2-2-3-3
22
Яруков
24
Мотовилов
14
Жига
97
Шубин
40
Макляев
19
Иващов
9
Ковалев
21
Кашперский
11
Чемагин
79
Грязнов
91
Сичкар
6
Соседко
32
Макаренко
32
Макаренко
6
Соседко
19
Шульгин
77
Мартынюк
77
Мартынюк
19
Шульгин
22
Мазуров
28
Бурлаков
28
Бурлаков
22
Мазуров
97
Шубин
55
Кривдунов
55
Кривдунов
97
Шубин
24
Мотовилов
49
Ежунов
49
Ежунов
24
Мотовилов
40
Макляев
99
Костин
99
Костин
40
Макляев
9
Ковалев
6
Рыжков
6
Рыжков
9
Ковалев
11
Чемагин
33
Лысов
33
Лысов
11
Чемагин
Остались в запасе
Балашиха
Красное Знамя
1
Артем Поплевченков
ВР
31
Илья Журин
ВР
2
Артем Титов
ПВ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
Остались в запасе
31
Илья Журин
ВР
2
Артем Титов
ПВ
Статистика матча Балашиха - Красное Знамя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
Красное Знамя
2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ануфриев
(Москва)
Помощники судьи:
Глеб Старшов (Псков)
Владислав Верховцев (Самара)
Инспектор:
Георгий Беликов (Брянск)
Стадион:
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