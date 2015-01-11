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Расписание матчей
Кубок Азии
Иран - Бахрейн
Иран - Бахрейн: обзор матча 11 января 2015
Иран
11.01.2015, воскресенье, 12:00
Кубок Азии, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Бахрейн
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Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
24.09.2026
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27.06.2026
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0 : 0
21.06.2026
Иран
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
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Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
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1 : 5
06.12.2025
Алжир
Информация о матче
Стадион:
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