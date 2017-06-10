Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Северная Ирландия
Азербайджан - Северная Ирландия: обзор матча 10 июня 2017
Азербайджан
10.06.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
Северная Ирландия
90+2'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Северная Ирландия
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
Пас отдал
Д. Эванс
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Р. Шейдаев
90'
86'
Замена
Л. Ходсон
️️️️
Н. МакГинн
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
А. Исмаилов
84'
80'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Д. Назаров
77'
77'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Л. Бойс
74'
Желтая карточка
Д. Магеннис
Желтая карточка
Г. Гараев
66'
Желтая карточка
Д. Гусейнов
57'
Желтая карточка
М. Медведев
56'
25'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Г. Маколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
15
Бадави Гусейнов
ПП
13
Дмитрий Назаров
ЛФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
22
Афран Исмаилов
РФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
3-1-3-3
1
Агаев
14
Садыгов
0
Пашаев
18
Медведев
2
Гараев
16
Гусейнов
20
Алмейда
15
Гусейнов
13
Назаров
11
Шейдаев
22
Исмаилов
3-2-3-2
1
МакГоверн
2
МакЛафлин
18
Хьюз
5
Эванс
14
Даллас
4
Маколи
8
Дэвис
0
Брант
16
Норвуд
9
Бойс
21
Магеннис
11
Шейдаев
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
11
Шейдаев
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
22
Исмаилов
13
Назаров
19
Алескеров
19
Алескеров
13
Назаров
МакГинн
22
Ходсон
22
Ходсон
МакГинн
4
Маколи
7
МакГинн
7
МакГинн
4
Маколи
9
Бойс
10
Лафферти
10
Лафферти
9
Бойс
Остались в запасе
Азербайджан
Северная Ирландия
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Азербайджан - Северная Ирландия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Азербайджан
Северная Ирландия
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
15 ноября
6
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
15 ноября
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+