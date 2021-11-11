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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Люксембург
Азербайджан - Люксембург: обзор матча 11 ноября 2021
Азербайджан
11.11.2021, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Люксембург
83'
А. Салахли
67'
Ж. Родригес
78'
С. Тилль
90+1'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Люксембург
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ж. Родригес
ГОЛ! 1:2!
А. Салахли
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
С. Тилль
72'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Л. Янс
72'
Замена
С. Тилль
️️️️
Д. Синани
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Р. Шейдаев
68'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
Ф. Озобич
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Родригес
57'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
И. Санчес
48'
Желтая карточка
Д. Карлсон
Желтая карточка
А. Салахли
45'
+1
Красная карточка
Т. Муталимов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
22
Рустам Ахмадзада
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
3-1-1-1-4
12
Махаммадалиев
3
Салахли
4
Мустафазаде
18
Медведев
2
Гараев
8
Махмудов
19
Озобич
17
Муталимов
11
Шейдаев
10
Эмрели
5
Кривоцюк
3-1-4-1-1
12
Шон
2
Шано
17
Пинту
13
Карлсон
8
Мартинс
10
Синани
21
Тилль
16
Баррейро
18
Янс
7
Санчес
10
Родригес
19
Озобич
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
19
Озобич
11
Шейдаев
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Шейдаев
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
10
Синани
18
Янс
4
Бонерт
4
Бонерт
18
Янс
7
Санчес
21
Девилье
21
Девилье
7
Санчес
Остались в запасе
Азербайджан
Люксембург
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Азербайджан - Люксембург
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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