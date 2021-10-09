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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Ирландия
Азербайджан - Ирландия: обзор матча 09 октября 2021
Азербайджан
09.10.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ирландия
7'
К. Робинсон
39'
К. Робинсон
90'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Ирландия
90'
+3
Замена
Т. Пэррот
️️️️
К. Робинсон
90'
+3
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Каллен
90'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Огбене
Пас отдал
Д. Каллен
88'
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
Р. Дадашов
️️️️
А. Кривоцюк
79'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Т. Байрамов
63'
59'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
А. Айда
46'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Д. Хорган
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Хорган
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. МакКлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
7
Турал Байрамов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Азербайджан
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
20
Чидозие Огбене
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
18
Медведев
4
Хагверди
7
Байрамов
2
Гараев
8
Махмудов
19
Озобич
10
Эмрели
19
Алескеров
5
Кривоцюк
4-4-2
16
Базуну
2
Доэрти
15
Иган
12
Омобамиделе
4
Даффи
6
Каллен
11
МакКлин
12
Хорган
13
Хендрик
10
Айда
7
Робинсон
7
Байрамов
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
7
Байрамов
5
Кривоцюк
9
Дадашов
9
Дадашов
5
Кривоцюк
6
Каллен
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Каллен
12
Хорган
10
МакГрат
10
МакГрат
12
Хорган
10
Айда
20
Огбене
20
Огбене
10
Айда
7
Робинсон
7
Пэррот
7
Пэррот
7
Робинсон
Остались в запасе
Азербайджан
Ирландия
3
Азер Салахли
ЛЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
3
Азер Салахли
ЛЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Азербайджан - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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