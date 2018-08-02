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Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Кайрат
АЗ Алкмаар - Кайрат: обзор матча 02 августа 2018
АЗ Алкмаар
02.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Кайрат
41'
Г. Тил
28'
Б. Исламхан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Кайрат
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
76'
65'
Желтая карточка
Исаэль
62'
Желтая карточка
В. Плотников
Желтая карточка
Т. Оувеян
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Тил
Пас отдал
П. Хацидиакос
41'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Исламхан
Желтая карточка
М. Бизот
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Кайрат
1
Владимир Плотников
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
АЗ Алкмаар
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
25
Акош Элек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
77
Станислав Лунин
ЦФ
3-2-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
4
Хацидиакос
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Тил
7
Ротариу
9
Фрайдей
4-2-1
1
Плотников
4
Бато
66
Политевич
5
Куат
5
Суюмбаев
28
Аршавин
88
Исаэль
9
Исламхан
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Кайрат
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
92
Стас Покатилов
ВР
25
Акош Элек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
77
Станислав Лунин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Остались в запасе
92
Стас Покатилов
ВР
25
Акош Элек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
77
Станислав Лунин
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча АЗ Алкмаар - Кайрат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
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